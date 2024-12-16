Okul Çocuk Kulüplerindeki öğretmen payı artırılmalıdır

Bu kulüplerin kuruluş, yönetim, eğitim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi yayımlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Yönergenin "Kulüp ücretinin tespiti ve alınması" başlıklı 14. maddesindeki; "(1) Velilerin ekonomik durumları ve kulübe devam eden çocuk sayısı esas alınarak; çocuk kulübünün etkinlik saat ücreti, Devlet Memurları Kanunu'na göre gündüz öğretimi için belirlenen gösterge rakamı ile aylıklar için belirlenen kat sayının çarpımından oluşan ders saati ücretinin 1/6'sından az, 1/4'ünden fazla olmayacak şekilde kulüp yönetim kurulunca belirlenir. Ancak beslenme hizmeti verilen kulüplerde 1/4'lük oran, 1/3'e kadar artırılabilir. Özel okullarda kurulan çocuk kulüplerinin ücretleri okul yönetimince belirlenir.

(2) Günlük kulüp etkinlik saati kulüp yönetimince belirlenir. Kulüp faaliyeti yapılan gün sayısına göre hesaplanan aylık ücret veliye bildirilir. Belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla her dönem için ortalama aylık ücret belirlenebilir. Veli, kulüp ücretini her ay peşin olarak okul-aile birliği hesabı altında açılan çocuk kulübü alt hesabına yatırarak dekontunu kulüp yönetimine teslim eder.

(3) Kulüp ücretini bir ay içerisinde yatırmayan velinin çocuğu, bir sonraki ay kulüp etkinliklerine alınmaz ve kulüple ilişiği kesilir." hükümlerine göre etkinlik saati ücreti belirlenerek öğrenci velisinden aylık ücret tahsil edilir.

Yönergenin "Harcamaların yapılması" başlıklı 15 .maddesindeki; "(1) Çocuk kulübünün giderleri, velilerden alınan ücretlerden oluşan kulüp bütçesindeki gelirlerden karşılanır. Harcamalar Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.

(2) Çocuk kulübü gelir ve giderleri, Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre tutulur.

(3) Personel ödemeleri bordro düzenlenerek yapılır ve tüm harcamalarla ilgili belgeler dosyalanır ve denetime hazır halde bulundurulur.

(4) Kadrolu personele kulüp faaliyetleri kapsamında ödenen ücretler vergi matrahlarına dahil edilmek üzere ilgili defterdarlık muhasebe müdürlüklerine veya mal müdürlüklerine bildirilir." hükümlerine göre harcamalar yapılır.

Çocuk Kulüpleri Yönergesinin gelirleri Yönergenin "Kulüp giderleri " başlıklı 16. maddesindeki hükümlerine göre dağıtılır.

İşte o madde;

"Kulüp giderleri

MADDE 16- (1) Kulüp gelirlerinin;

a) %26'sı temel giderlere,

b) %55'i kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmene,

c) %7'si kulüp yönetim kurulu başkanı, % 5'i kulüp yönetim kurulunda görevli müdür yardımcısı ya da müdür yardımcısı olmayan okullarda müdür yardımcısı yerine görevlendirilen üye öğretmene,

ç) % 2'si kulübün yazışma ve muhasebe işlerinde görevlendirilen personele,

d) % 4'ü kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele,

e) % 1'i denetim yetkililerine,

ayrılır.

(2) Okulların açık olduğu zamanlarda sadece kulüp faaliyetleri için görevlendirilen personel ile yaz aylarında gün boyunca çalıştırılacak temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele asgari ücretten fazla olmamak üzere ödeme yapılır. Bu ödemelerdeki fark temel giderler kaleminden karşılanır.

(3) Hesaplamalar Çocuk Kulüpleri Örnek Bütçe Tablosu EK-3'e göre yapılır.

(4) Aylık brüt ödemeler; ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının, kulüpte görevlendirilen öğretmen ve usta öğreticilerden resmi görevi bulunanlar için % 300'ünü, resmi görevi bulunmayanlar için % 400'ünü, denetim yetkilisi, kulüp yönetim kurulu başkanı ile koordinatör öğretmenler için % 275'ini, kulüp yönetim kurulunda görevli müdür yardımcısı için % 250'sini, kulübün yazışma ve muhasebe işleri ile temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürüten personel için % 200'ünü geçemez.

(5) Öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmen ücretleri belirlenirken, girdikleri kulüp etkinlik saatine göre bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki miktar, dördüncü fıkrasındaki oranlara göre üst limitleri geçmeyecek şekilde paylaştırılır.

(6) Hem öğretmenlik hem koordinatörlük yapanlar hariç olmak üzere kulüpte birden fazla görevi olan personele, bu görevleri kapsamında ücreti en fazla olan kalemden ödeme yapılır.

(7) Kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmek üzere birden fazla personel görevlendirilebilir. Bu durumda % 4'lük pay görevlendirilen personele eşit olarak paylaştırılır.

(8) Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanan gider kalemlerinden artan miktar, aylık olarak temel giderler kalemine aktarılır.

(9) Denetim yetkililerine ödenecek ücretler için İl Milli Eğitim Müdürlükleri adına banka hesabı açılır. Çocuk kulübü açan okullar, kulüp gelirlerinin birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen oran kadarını her ay bu hesaba yatırırlar. Bu hesapta toplanan miktar il genelindeki denetim yetkililerine dördüncü fıkradaki oranlara göre üst limitleri geçmeyecek şekilde dağıtılır. Hesapta kalan para, okulların gönderdikleri oran doğrultusunda ay sonunda tekrar okulların çocuk kulübü ile ilişkili hesaplarına aktarılır."

Yönergenin "Kulüp giderleri" başlıklı 16. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Kulüp gelirlerinin;

a) %26'sı temel giderlere,

b) %55'i kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmene,

c) %7'si kulüp yönetim kurulu başkanı, % 5'i kulüp yönetim kurulunda görevli müdür yardımcısı ya da müdür yardımcısı olmayan okullarda müdür yardımcısı yerine görevlendirilen üye öğretmene,

ç) % 2'si kulübün yazışma ve muhasebe işlerinde görevlendirilen personele,

d) % 4'ü kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele,

e) % 1'i denetim yetkililerine ayrılır." hükümlerine göre kulüp gelirlerinin tamamı; temel giderlere, öğretmenlere, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulunda görevli müdür yardımcısına, kulübün yazışma ve muhasebe işlerinde görevlendirilen personele, kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele ve denetim yetkililerine yukarıda belirtilen oranlarda dağıtılmaktadır.

Yukarıdaki, kulüp gelirlerinin dağıtım oranları incelendiğinde; temel giderlere ayrılan %26'lık payın çok fazla olduğu, esas işi yapan ve kulüpte görevlendirilen öğretmenlere ayrılan %55'lik payın çok az olduğu açıkça görülmektedir.

Bu nedenle;

Temel giderlere ayrılan %26'lık %6'ya düşürülmesi,

Öğretmenlere ayrılan %55'lik payın; hakkaniyet ve yapılan görev açısından iş veriminin yükseltilmesi ve teşvik edilmesi açısından artırılarak %75'e çıkartılması yerinde bir uygulama olacaktır.

Ahmet KANDEMİR