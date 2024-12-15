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İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Ali Kuşçu Cami-i Şerifi'nde ücretli ibadet iddialarına açıklık getirdi. İGA, ibadet edenlere ilk 35 dakika ücretsiz otopark hizmeti sunulduğunu, süre aşımında normal tarifeye geçildiğini bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 16:07, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 16:11
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İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama

İGA, camide "ibadetin ücretli olduğu" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Camide ibadet edenlere ilk 35 dakika ücretsiz otopark hizmeti sunulmakta, süre aşımında normal tarifeye geçilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Otopark ilk 35 dakika için ücretsiz

Düzenlemenin alanların adil kullanımını sağlamak amacıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Ali Kuşçu Camii'nde ibadet etme süresi yeterli olacak şekilde park etmek için 35 dakika ücretsiz otopark ücreti verilmektedir. Havalimanımızda çalışan, vergi veren taşımacıların ve otopark kullanan misafirlerimizin haklarını korumak ve eşitlik ilkesine uygun olarak adaletli davranmak maksadıyla havalimanındaki cami girişine kurulan bu sistemde aracını ibadet etmek amacıyla cami otoparkına park eden yolcular, otopark biletini cami girişindeki cihaza okuttuklarında ilk 35 dakika için ücretsiz otopark hizmetinden yararlanabilmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda normal otopark tarifesi uygulanmaktadır. Bu uygulama sadece ibadet amacıyla aracını cami otoparkına bırakanlar için olduğundan cihazlar cami giriş kapısında konumlandırılmıştır."

Sınırsız ve ücretsiz otopark hizmetinin havalimanı gibi yolcu sirkülasyonunun fazla ve otopark alan kullanımının sınırlı olduğu yerlerde suiistimale açık hale gelebildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun transfer araçları ve "rent a car" firmalarının cami otoparkına gereksiz park yapmasına neden olabileceği için ücretsiz otopark hizmeti verilemediği kaydedildi.

Konuya ilişkin İGA İstanbul Airport'un paylaşımı şu şekilde:

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