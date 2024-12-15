İnşaat işçisi markete çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi
Hatay'ın Defne ilçesinde, bir kişinin çamurlu ayakkabılarını çıkararak markete girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 16:37, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 16:41
İnşaat işçisi olduğu öğrenilen bir kişi, Çekmece Mahallesi'ndeki bir markete geldi.
Marketin kapısında çamurlu olduğu için ayakkabılarını çıkaran işçi, çoraplarıyla içeriye girdi.
İşçi, alışverişinin ardından tekrar ayakkabılarını giyerek marketten ayrıldı.
O anlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yürekleri ısıttı: Çamurlu ayakkabısını çıkartıp, market alışverişini öyle yaptıhttps://t.co/1hvqDfJQ1i pic.twitter.com/I9eX04RHTKİhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) December 15, 2024