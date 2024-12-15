İnşaat işçisi markete çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi

Yürekleri ısıttı: Çamurlu ayakkabısını çıkartıp, market alışverişini öyle yaptı https://t.co/1hvqDfJQ1i pic.twitter.com/I9eX04RHTK

Marketin kapısında çamurlu olduğu için ayakkabılarını çıkaran işçi, çoraplarıyla içeriye girdi.

İnşaat işçisi olduğu öğrenilen bir kişi, Çekmece Mahallesi'ndeki bir markete geldi.

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