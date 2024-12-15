DMM, terör propagandası yapan hesapların paylaşımlarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iddia edildiği gibi bir açıklaması veya ifadesi bulunmamaktadır. Terör örgütlerinin kamuoyunu provoke etme amaçlı yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."