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Katil İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor: 8 ölü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyinde düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 18:59, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 19:01
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Katil İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor: 8 ölü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze kentinin kuzeyindeki Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Beyt Lahiya kentindeki Kemal Advan Hastanesinin çevresinde düzenlenen İsrail saldırısında da 3 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda da 2 Filistinli can verdi.

Saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

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