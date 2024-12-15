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Bodrum'da otel yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 21:26, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 21:28
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Bodrum'da otel yangını

Gümbet Mahallesi'ndeki otelden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın alanda bulunan otelde çıkan yangın, çevre sakinlerinde de bir süre paniğe yol açtı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otelde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkışıyla ilgili otelde inceleme yapıldı.

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