Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen iller için yürütülen yeniden inşa çalışmalarında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Kurum, Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde inşası tamamlanan konutların anahtar teslimine bu ay sonunda başlanacağını açıkladı.
Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde Anahtar Teslimi Bu Ay Başlıyor
Bakan Kurum'un Mesajı
Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Birlikte daha güçlü Anadolu, daha güçlü Hatay için aralıksız çalışıyoruz. Sağlam zeminlerde güvenli, dirençli konutlarımız 11 ilde yükseliyor. Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde yeni yuvalarımızın anahtar teslimine bu ay sonu başlayacağız."
Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları
Depremin etkilediği bölgelerde hızla başlatılan kentsel dönüşüm ve yeniden inşa çalışmaları kapsamında:
Sağlam zeminlerde, modern mimari ve güvenlik standartlarına uygun konutlar inşa ediliyor.
Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi illerde vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veren yeni yerleşim yerleri oluşturuluyor. 600 Evler Sitesi, bu çalışmaların önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor ve teslimlerin başlamasıyla, depremden etkilenen birçok ailenin yaşamlarına güvenli bir şekilde devam etmesi sağlanacak.
Birlikte daha güçlü Anadolu daha güçlü Hatay için aralıksız çalışıyoruz.Murat KURUM (@murat_kurum) December 15, 2024
Sağlam zeminlerde güvenli, dirençli konutlarımız 11 ilde yükseliyor.
Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde yeni yuvalarımızın anahtar teslimine bu ay sonu başlayacağız!@ekgyoas pic.twitter.com/gJ2KZtbiAt