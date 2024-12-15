Otomobil, durakta bekleyenlere çarptı
Ankara'da otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada, durakta araç bekleyen 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 22:13, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 22:15
Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi'nde Samet G'nin kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.
Kazada, durakta bekleyen Merve A, Yunus K, Kardelen K ve Furkan K yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.