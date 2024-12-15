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Türkiye'den Suriye'ye arama kurtarma ekibi

Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığı'na bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için Türkiye harekete geçti. 80 kişilik AFAD ekibi yarın arama tarama faaliyetlerine başlayacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 22:59, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 23:01
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Türkiye'den Suriye'ye arama kurtarma ekibi

Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için AFAD ağır arama kurtarma ekipleri sevk edilecek.

Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekipleri, gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı bir arama tarama faaliyeti gerçekleştirecek.

80 kişilik AFAD ekibi, yarın saat 12.00'de bölgeye ulaşarak çalışmalarına başlayacak.

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