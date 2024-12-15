İzmir'de sağanak: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Bazı vatandaşlar, dükkanlarına dolan suları kendi olanaklarıyla boşalttı.

Yağış nedeniyle İsmetpaşa Mahallesi, Şehit Sami Akbulut Caddesi ve Dikili Hamam Sokağı'nda su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerini su bastı.

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