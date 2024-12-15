İzmir'de sağanak: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 23:27, Son Güncelleme : 15 Aralık 2024 23:28
Yağış nedeniyle İsmetpaşa Mahallesi, Şehit Sami Akbulut Caddesi ve Dikili Hamam Sokağı'nda su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerini su bastı.
Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar, dükkanlarına dolan suları kendi olanaklarıyla boşalttı.
Dikili Belediyesi ekipleri yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.