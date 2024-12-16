16 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı açılış programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle Belediyesi tarafından yaptırılan Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YÖK'te düzenlenecek "YÖK ile İşbirliği İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/12.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı hizmet üretim endeksi ve ücretli çalışan istatistikleri ile kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (602 gün) ve 6 yıl (2310 gün) vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, Adana Demirspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Trabzonspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Adana/19.00/İstanbul/21.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Yalovaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla sona erecek.

(Yalova/19.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00)