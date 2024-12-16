Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor

Yeni haftada soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek

Yeni haftanın ilk günü, yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, kıyılarda yağmur var.

Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına ek olarak pus ve yer yer sis oluşacak.

Ankara'ya kar geliyor

İstanbul ve İzmir'de yağmur, Ankara'da ise kar bekleniyor. İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 10, Ankara'da 6, İzmir'de 15 derece olacak.

Hafta ortasından itibaren sıcaklıkta artış öngörülüyor. Yetkililer, hava koşullarına karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.

İşte il il haritalarla hava durumu