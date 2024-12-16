Özarslan'ın sorusu tepki çekti
CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Babamı zabıta yapar mısınız?" diyen küçük çocuğa, "Senin baban rüşvet yer mi, hırsızlık yapar mı?" diye sorup kahkaha attı. CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar, Özarslan'ı hedef alıp, "Sen hiç insanlıktan nasibini almadın mı?" diye sordu. Videonun kesildiğini öne süren Özarslan, özür açıklaması yayınladı.
Ankara'nın CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, babasıyla belediye binasına gelerek "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye soran çocuğa, "Baban rüşvet yer mi?" sorusunu yöneltti. Çocuk ise Özarslan'ın sorusu karşısında sessiz kaldı. Babasının "Onu bilmiyor" demesi üzerine Özarslan, çocuğa, "Baban hırsızlık yapar mı?" sorusunu sorarak güldü.
ÖZÜR DİLERİM
Videonun tepki toplamasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Özarslan, videonun başı kesilerek yayınlandığını belirtti: "Onlarca güzel hizmet, örnek belediyecilik uygulamaları varken böyle bir konuyla gündeme gelmekten büyük üzüntü duyuyorum. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum."
BASIN AÇIKLAMASIDr. Mesut Özarslan (@OzarslanMesut) December 15, 2024
Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz halk gününde, daha önceden tanıdığım Uzman Çavuş olan bir vatandaşımız ve çocuğu ile görüşmem sırasında yaşanan diyalog hakkında;
- Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı. https://t.co/hlfyETHEHT