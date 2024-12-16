Özarslan'ın sorusu tepki çekti

Ankara'nın CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, babasıyla belediye binasına gelerek "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye soran çocuğa, "Baban rüşvet yer mi?" sorusunu yöneltti. Çocuk ise Özarslan'ın sorusu karşısında sessiz kaldı. Babasının "Onu bilmiyor" demesi üzerine Özarslan, çocuğa, "Baban hırsızlık yapar mı?" sorusunu sorarak güldü.

ÖZÜR DİLERİM

Videonun tepki toplamasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Özarslan, videonun başı kesilerek yayınlandığını belirtti: "Onlarca güzel hizmet, örnek belediyecilik uygulamaları varken böyle bir konuyla gündeme gelmekten büyük üzüntü duyuyorum. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum."