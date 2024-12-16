Çankırı Valiliğinden okulların tatil olduğu iddialarına yalanlama

Çankırı Valiliği, sosyal medya üzerinden yayılan 16 Aralık 2024 tarihinde okulların bir gün süreyle tatil edileceği duyurusuna karşılık olarak, resmi hesaplarından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 16 Aralık 2024 tarihinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği açıklaması yayınlanmaktadır. Bu belge gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi açıklamalar yalnızca cankiri.gov.tr ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. Bu tür asılsız bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Valilik, vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan gelen duyurulara güvenmeleri konusunda uyardı.