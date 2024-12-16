AK Parti MKYK ve MYK bugün toplanıyor

Türkiye Gazetesinde Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yürütülecek MKYK toplantısında Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 8'nci Olağan Büyük Kongre süreci hakkında parti yönetimini bilgilendirecek.

AK Parti büyük kongreyi martta başlayacak ramazan ayı sonrası yani nisan ayında yapmayı planlıyordu. Ancak bazı parti kurmayları nisan ayının değişim için geç olacağını, vatandaşın bu yönde beklentisi olduğunu ve kongreyi ramazan ayı öncesine yani şubat ayı sonunda yapılmasını talep etti. Toplantıda bu takvimin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, birer sunum gerçekleştirecek.

MYK toplantısında da Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz ile Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz sunum yapacak. Toplantıda Suriye'deki gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.