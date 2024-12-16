AK Parti MKYK ve MYK bugün toplanıyor

Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sponsorlu İçerik
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Bakan Tekin: Tarihte görülmemiş adil bir mülakat yaptık
Bakan Tekin: Tarihte görülmemiş adil bir mülakat yaptık
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş
Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Asgari ücrette kritik ikinci toplantı bugün
Asgari ücrette kritik ikinci toplantı bugün
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı: 20 yolcu tahliye edildi
İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı: 20 yolcu tahliye edildi
İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama
İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama
Kurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri için tarih verdi
Kurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri için tarih verdi
15 yıllık doktoru şoke eden 6 kişilik aile
15 yıllık doktoru şoke eden 6 kişilik aile
Yatakta miskince vakit geçirme sanatı: 'Hurkle-durkle'
Yatakta miskince vakit geçirme sanatı: 'Hurkle-durkle'
Yargıtay, sahte sosyal medya hesabına hapis cezasını onadı
Yargıtay, sahte sosyal medya hesabına hapis cezasını onadı
Çevre Bakanlığı 2025'te 1.331 personel alımı yapacak
Çevre Bakanlığı 2025'te 1.331 personel alımı yapacak
'Beyin çürümesi' en çok çocuk ve ergenleri etkiliyor
'Beyin çürümesi' en çok çocuk ve ergenleri etkiliyor
Bakanlık İsrail ile ticareti durdurma sürecinin detaylarını açıkladı
Bakanlık İsrail ile ticareti durdurma sürecinin detaylarını açıkladı
TikTok Türkiye'de 7 milyon videoyu kaldırdı
TikTok Türkiye'de 7 milyon videoyu kaldırdı
Sosyal medya şirketlerine 'ticari sır' düzenlemesi
Sosyal medya şirketlerine 'ticari sır' düzenlemesi
Evler boşaldı kiralar düştü
Evler boşaldı kiralar düştü
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerinde konuşulan rakamlar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kulislerinde konuşulan rakamlar
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti MKYK ve MYK bugün toplanıyor

AK Parti Genel Merkezi'nde bugün, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında iki önemli toplantı yapılacak. İlk olarak MKYK, ardından MYK toplantısı gerçekleştirilecek. Her iki toplantının ana gündemini ise partinin devam eden kongre süreci oluşturacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 08:50, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 08:55
Yazdır
AK Parti MKYK ve MYK bugün toplanıyor

Türkiye Gazetesinde Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yürütülecek MKYK toplantısında Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 8'nci Olağan Büyük Kongre süreci hakkında parti yönetimini bilgilendirecek.

AK Parti büyük kongreyi martta başlayacak ramazan ayı sonrası yani nisan ayında yapmayı planlıyordu. Ancak bazı parti kurmayları nisan ayının değişim için geç olacağını, vatandaşın bu yönde beklentisi olduğunu ve kongreyi ramazan ayı öncesine yani şubat ayı sonunda yapılmasını talep etti. Toplantıda bu takvimin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, birer sunum gerçekleştirecek.

MYK toplantısında da Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz ile Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz sunum yapacak. Toplantıda Suriye'deki gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber