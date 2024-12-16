Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı? Son durum

Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde yüksek seyrini koruyor.

Döviz piyasasında dolar/TL 34,95, euro/TL 36,80 seviyesinde hareket ediyor.

Piyasalar içeride asgari ücret görüşmelerini takip ederken, bu hafta gözler yılın son faiz kararını verecek ABD Merkez Bankası'nda (Fed) olacak.

Dolar, Fed'in faiz oranlarını düşüreceği ancak 2025 için gevşeme hızının ölçülü olacağına işaret edeceği beklentileriyle diğer başlıca para birimleri karşısında üç haftanın zirvesine yakın işlem gördü. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi cuma günü 26 Kasım'dan bu yana ilk kez 107,18 seviyesini görmesinin ardından son olarak 106,8 seviyesinde işlem görüyor.