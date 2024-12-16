95 yaşındaki Alzheimer hastası ölü bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde 95 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası Mehmet Esen'in cansız bedeni evinin yakınlarındaki tarlada bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 09:07, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:08
Bafra ilçesinin Türbe Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Esen'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarı yaptı.
Jandarma ve AFAD ekiplerince aranan Esen'in cansız bedeni, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından evinin yakınlarındaki tarlada bulundu.
Esen'in cesedi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna konuldu.