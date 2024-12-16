Meclis'te DEM'e sert tepki

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, TSK'ya "emperyalist" suçlamasında bulundu. Hızını alamayan Saki, "İsrail'in Filistin'de Gazze'deki konumunu eleştirenler bugün Rojava'da aynen İsrail'in Filistin'deki konumu var. Aynı politikalarla kadın bedeni üzerinde tepiniyorlar" dedi. DEM Parti Grup Başkanı Gülistan Kılıç Koçyiğit ise 15 Temmuz'u anımsatarak, tüm TSK'yı FETÖ ile ilişkilendirdi.

BU NASIL BİR NEFRET HALİDİR

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de Özgül Saki'nin konuşmasında devlete çok ağır ithamlarda bulunduğunu ifade etti. Bu sözler AK Parti sıralarından alkış aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Saki ve Koçyiğit'e şöyle yanıt verdi: "Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük emperyalist olmakla suçluyor. Bu ne cürettir. Bu nasıl memleketinden nefret etme halidir. Türkiye Cumhuriyeti siz farketseniz de etmeseniz de bölgede içinde Kürtlerin de olduğu o bölgenin insanının özgürlüğü için uğraşıyor. Bugün Suriye topraklarında gelinen noktada bu anlayışın önemi vardır. İsrail ve Filistin meselesini tek başına eleştirmeyi asla başaramıyorsunuz. Ne zaman İsrail ve Filistin'le ilgili eleştiri yapsanız bunu Rojava'ya bağlıyorsunuz." DEM'e İyi Partili Turhan Çömez de tepki gösterdi.