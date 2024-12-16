Mehmet Şimşek: Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "Maliyeden kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu sektör ve firmalara inceleme" haberine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Şimşek şunları kaydetti:

"Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz. Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz."