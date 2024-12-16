Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,41 puan ve yüzde 0,19 azalışla 10.106,05 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 32,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,52 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,79 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlerken, yurt içinde de yatırımcıların temkinli davrandığı gözlemleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.