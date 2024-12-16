CHP Parti Meclisi 'Suriye' gündemiyle toplanıyor

CHP Parti Meclisi (PM), "Suriye" gündemiyle yarın toplanacak.

AA muhabirinin, parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, PM toplantısı, "Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika" başlığı altında, Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından yaşanan son gelişmeleri ve HTŞ'nin faaliyetlerini görüşmek üzere saat 13.30'da CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sunuşuyla başlayacak toplantıda, PM üyeleri, hem yaşanan son gelişmeler hem de CHP'nin Dış Politika ve Milli Güvenlik Danışma Kurullarının çalışmaları hakkında bilgilendirilecek.

Partinin, Suriye'de yaşanan gelişmeler karşısında izleyeceği yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda, Genel Başkan Yardımcılarından İlhan Uzgel dış politika,Yankı Bağcıoğlu ise güvenlik konusunda PM üyelerine sunum yapacak.

Toplantıda, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması, bölgedeki toplumsal düzen, Türk hudutlarının korunması ve olası tehditlerin engellenmesi, Suriye'de yer alan Türk askerlerinin emniyeti, Türkiye'ye yönelik göç hareketleri ile Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin konular, milli güvenlik politikaları açısından ele alınacak.

- MYK toplantısı da aynı gün yapılacak

CHP Genel Başkanı Özel başkanlığında haftalık düzenlenen MYK toplantısı da aynı gün saat 17.30'da gerçekleştirilecek.

Bu toplantıda ise Suriye'de yaşanan gelişmelerin yanı sıra, bakanlıkların TBMM Genel Kurulunda devam eden 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri, asgari ücret süreci, ekonomi, iç politika ve etkinlik takvimi konularının masaya yatırılması bekleniyor.