E-Devlet Kapısı 16 yaşında

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, yaptığı açıklamada, her geçen gün içeriği ve kalitesi gelişen e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısının 66,6 milyona ulaştığını ifade ederek, "e-Devlet Kapısı'nda toplam giriş sayısı yılın başından bugüne kadar 4 milyarı aştı. Togg üzerinden 327 binin üzerinde giriş yapıldı" diye konuştu.

Türkiye'nin dijital yüzü niteliğindeki e-Devlet Kapısı'nın uluslararası düzeydeki başarısına dikkati çeken Tancan, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan raporlarda üst sıralara yükselen bir ivme yakalandığını söyledi.

Tancan, Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda Türkiye'nin 37 ülke arasında 10'uncu sırada yer aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler e-Devlet Araştırmaları 2024 sonuçlarına göre, 193 ülke arasında e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde bir önceki döneme göre 21 sıra yükselerek 27'nci sıraya ulaşıldı. Böylece Türkiye, en hızlı ilerleme kaydeden ülke oldu. Her 2 endeks sonuçlarında da Türkiye, birçok Avrupa ülkesinden ileride yer aldı. Yaşamsal olaylar olarak nitelendirilen belirli kamu hizmetlerinin dijital olarak sunumunda örnek gösterilen ülkelerden biri haline gelindi."

Tancan, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, Avrupa ülkeleri arasında da kamu yönetiminde dijital dönüşümün en net göstergelerinden biri durumundaki e-Devlet portalları açısından başarılı duruma yükseldiğini vurgulayarak, dijital devlet çalışmalarının merkezinde güçlü e-Devlet modeline sahip olan Türkiye'nin bu alanda rekabetçi ülke olarak yenilikçi uygulama ve yaklaşımlara yönelik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

"Son 3 yılda kullanıcı memnuniyeti yüzde 95 seviyesini korudu"

Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda 2018'den itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması" toplantılarının yapıldığını anımsatan Tancan, şöyle devam etti:

"Bu toplantılar, Türkiye'nin dijital geleceğinin inşa edilmesinde büyük rol sahibi oldu. Katılımcılığın ve birlikte çalışabilirliğin önemli örneği haline geldi. 2018-2024 yıllarına bakıldığında, önceki yıllara kıyasla entegre kurum sayısında yüzde 119, sunulan hizmet sayısında yüzde 102, kullanıcı sayısında yüzde 62, giriş sayısında yüzde 292 artış görüldü. Söz konusu ilerleme, Cumhurbaşkanı yardımcılığının politik liderliği, Dijital Dönüşüm Ofisinin bürokratik sahipliği, Türksat AŞ'nin teknik uzmanlığı ve paydaş kurumların sorumluluğunu esas alan yönetişim yapısının sonucu olarak gerçekleşti."

Tancan, 18 Aralık 2008'de erişime açılan e-Devlet Kapısı'nın bu yıl 16'ncı yaşına girdiğini dile getirerek, "2008'den itibaren gelişimine aralıksız devam eden e-Devlet Kapısı'nda, şu an 1079 kuruma ait 8 bin 379 dijital hizmet sunuluyor. Kullanıcı sayısı aralık ayının ikinci haftası itibarıyla 66 milyon 656 bin 540'a ulaştı. Son 2 yılda giriş sayısı yıl sonu gelmeden 4 milyarın üzerinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Yüksek kullanıcı memnuniyeti ve kullanıcı odaklılığıyla Avrupa'nın en iyilerinden olan e-Devlet Kapısı'nı, vatandaşların geri bildirimleriyle geliştirmeye devam ettiklerini dile getiren Tancan, "Yakalanan yüksek memnuniyet oranı, tesadüf değil. e-Devlet Kapısı üzerinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çevrimiçi memnuniyet anketi ölçümlerinde son 3 yıllık süreçte kullanıcı memnuniyeti yüzde 95 seviyesini korudu" değerlendirmesinde bulundu.

Tancan, bu yılın başından itibaren en çok kullanılan 3 hizmete ve kullanım sayılarına bakıldığında ise Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi'nin 707,8 milyon, Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti'nin 304,2 milyon, Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme hizmetinin de 272,4 milyon kez kullanıldığını kaydetti.

Gelecek yıl yeni bütünleşik hizmetlerin kullanıcılarla buluşturulacağının müjdesini veren Tancan, e-Devlet Kapısı mobil uygulamasının bütünleşik hizmetlerin kullanımında önemli kullanım yüzdesine ulaştığını anlattı.

Tancan, e-Devlet Kapısı'nda sunulan 5 bütünleşik hizmetin yüzde 78 oranında mobil uygulama üzerinden kullanıldığını ifade ederek, e-Devlet denince akıllara sadece "türkiye.gov.tr"nin değil, mobil uygulamanın da geldiğini sözlerine ekledi.