İhracatçı birliklerinden SGK prim indirimi talebi

FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti
FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sponsorlu İçerik
E-Devlet Kapısı 16 yaşında
E-Devlet Kapısı 16 yaşında
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Bakan Tekin: Tarihte görülmemiş adil bir mülakat yaptık
Bakan Tekin: Tarihte görülmemiş adil bir mülakat yaptık
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş
Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Asgari ücrette kritik ikinci toplantı bugün
Asgari ücrette kritik ikinci toplantı bugün
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı: 20 yolcu tahliye edildi
İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı: 20 yolcu tahliye edildi
İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama
İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama
Kurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri için tarih verdi
Kurtulmuş yeni anayasa görüşmeleri için tarih verdi
15 yıllık doktoru şoke eden 6 kişilik aile
15 yıllık doktoru şoke eden 6 kişilik aile
Yatakta miskince vakit geçirme sanatı: 'Hurkle-durkle'
Yatakta miskince vakit geçirme sanatı: 'Hurkle-durkle'
Yargıtay, sahte sosyal medya hesabına hapis cezasını onadı
Yargıtay, sahte sosyal medya hesabına hapis cezasını onadı
Çevre Bakanlığı 2025'te 1.331 personel alımı yapacak
Çevre Bakanlığı 2025'te 1.331 personel alımı yapacak
'Beyin çürümesi' en çok çocuk ve ergenleri etkiliyor
'Beyin çürümesi' en çok çocuk ve ergenleri etkiliyor
Bakanlık İsrail ile ticareti durdurma sürecinin detaylarını açıkladı
Bakanlık İsrail ile ticareti durdurma sürecinin detaylarını açıkladı
TikTok Türkiye'de 7 milyon videoyu kaldırdı
TikTok Türkiye'de 7 milyon videoyu kaldırdı
Sosyal medya şirketlerine 'ticari sır' düzenlemesi
Sosyal medya şirketlerine 'ticari sır' düzenlemesi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İhracatçı birliklerinden SGK prim indirimi talebi

Türkiye'nin hazır giyim, tekstil, deri ve halı ihracatının büyük bir kısmını gerçekleştiren sektör temsilcileri, SGK prim indiriminin şirket büyüklüğü fark etmeksizin tüm ihracatçılar için yüzde 10'a çıkarılmasını talep etti. İhracatçı birlikleri, konuya ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 11:38, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:39
Yazdır
İhracatçı birliklerinden SGK prim indirimi talebi

Türkiye'nin hazır giyim, tekstil, deri ve halı ihracatının yüzde 56'sını gerçekleştiren ihracatçılar, SGK prim indiriminin şirket büyüklüğü gözetilmeksizin yüzde 10'a çıkarılmasını talep etti.

Konuya ilişkin, Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) çatısı altında yer alan İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ortak bir açıklama yayımladı.

Toplam ihracatlarının son iki yılda 36,4 milyar dolardan 30 milyar dolara düştüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörleri 2022?de toplam 36,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken 1,3 milyon kişiye de istihdam sağlıyordu. Ne yazık ki iki yıldır sektörlerimizin hem ihracatında hem de istihdamında ciddi gerilemeyle karşı karşıya bulunuyoruz. İhracatımız 36,4 milyar dolardan 30 milyar dolar seviyelerine düşerken, 1,3 milyonluk istihdamımız da yaklaşık 1 milyona geriledi. Hepsinde de dünya pazarlarında iddialı olduğumuz dört sektörde rekabetçiliğimizi kaybettik.

Artan maliyetler karşısında tüm üretici ve ihracatçılar desteklenmeli. Özellikle emek yoğun sektörlerde işçilik maliyetinden kaynaklanan yük paylaşılmalı. Ücretli çalışandan kesilen gelir vergisi dilimleri günün koşullarına göre güncellenmeli. Son 2 yılda hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerinde yaklaşık 300 bin istihdam kaybı yaşandı. Halen yüzde 5 olarak uygulanan prim indirimi hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerinde şirket büyüklüğü gözetilmeksizin 2 yıl boyunca yüzde 10?a çıkarılmalı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber