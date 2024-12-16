Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadelerine yer verildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net