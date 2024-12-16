Sahte alkol can almaya devam ediyor! 1,5 ayda 37 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, son 1,5 ayda 37 kişinin sahte alkolden hayatını kaybettiğini, 17 kişinin tedavisini ise sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, sahte alkolden 73 kişinin zehirlendiği, bunlardan 23'ünün taburcu edildiği bilgisi de paylaşıldı.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Alkol zehirlenmesine bağlı olaylarla ile ilgili yapılan çalışmalarda; ölen ve yaralanan vatandaşlara sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olan 36 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 14'ü tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.