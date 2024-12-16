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Ali Yalçın, memurlara verilmesi gereken zam oranını açıkladı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlediği basın toplantısında, toplu sözleşme teklifleri doğrultusunda memurlara %15 oranında ek zammın Ocak 2025'te uygulanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 13:22, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:33
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Ali Yalçın, memurlara verilmesi gereken zam oranını açıkladı

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan 2025 Maaş Zammı Çağrısı

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

"Hedefler Tutmadı, Mağduriyet Artıyor"

Yalçın, maaş zamlarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tutmayan hedeflerin ve gerçeği yansıtmayan politikaların maliyeti kamu görevlileri ve emeklilere yüklenmesin. Kamu görevlileri büyük bir mağduriyet tablosuyla karşı karşıya."

Adil Vergi Sistemi ve Talepler

Vergi düzenlemelerine dair eleştirilerde bulunan Yalçın, adil bir sistem oluşturulmasını ve gelir vergisinin %15'e sabitlenmesini talep etti. Ayrıca şu konulara dikkat çekti:

  • 3600 Ek Gösterge: 1. dereceye 3600 ek göstergenin uygulanması gerektiğini vurguladı.
  • Ücret Artışlarının Baskılanması: Ücretlerin enflasyonu artırdığı algısının terk edilmesi çağrısında bulundu.
  • Bayram İkramiyesi: Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin kamu görevlilerine de verilmesini istedi.

'Memurlar Hak Ettikleri Değeri Bulmalı'

Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve bu personelin genel idare hizmetlerine dahil edilmesini talep eden Yalçın, memurların daha iyi çalışma koşullarına kavuşmasının kamu hizmetinin kalitesini artıracağını ifade etti.

"Memurlarımız ocak maaşında refah payı olsun istiyor. Taleplerimizin bütçe görüşmelerinde dikkate alınmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ali Yalçın'ın açıklamaları, memur maaşlarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinin kamuoyunda yeniden tartışılmasına neden oldu.

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