Hacıosmanoğlu: Kasımpaşa katılacak, F.Bahçe süre istedi
Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası için aldığı kararla alakalı yapılan görüşmenin ardından İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu "Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını, Fenerbahçe ise düşünmek için süre istediklerini iletti." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 13:24, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:26
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Kasımpaşa daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını açıklamıştı.
Bu kararla alakalı olarak TFF, iki kulüple görüşme talebinde bulunmuştu.
Yapılan toplantının ardından başkan Hacıosmanoğlu "Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını, Fenerbahçe ise düşünmek için süre istediklerini iletti." dedi.