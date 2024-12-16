'Şırnak eğitimde fırsat eşitsizliği yaşıyor'
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, "Şırnak eğitimde maalesef sonlarda birkaç ilin içerisinde. Sonlarda yer almasının birçok nedeni var, fırsat eşitsizliği, eğitimde adaletli bir sistem olamaması." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 14:35, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:36
Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin verimli kullanılmadığını savundu.
Şırnak'ın il olarak kabul edilmesinin ardından mutluluk sıralamasında, çocuk ve genç sayısında birinci sırada anlatan "Şırnak maalesef larda birkaç ilin içerisinde. larda yer almasının birçok nedeni var, fırsat eşitsizliği, adaletli bir sistem olamaması." diye konuştu.
Şırnak'ta öğretmen sirkülasyonunun fazla da kaydeden okullardaki fiziki koşulların yetersiz aktardı.