MEB Yurt Dışı Öğretmen Görevlendirme Kılavuzunu Yayınladı
Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin seçimi için düzenlenecek sınava ilişkin başvuru kılavuzunu yayımladı. Detaylı bilgilere ve başvuru şartlarına, kılavuz üzerinden ulaşabilirsiniz. Adayların kılavuzu dikkatlice incelemeleri öneriliyor.
05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bu Kılavuzun uygulanması Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygun bulunmuştur. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılır. Sınavla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, https://www.meb.gov.tr ve/veya https://yyegm.meb.gov.tr internet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular tebliğ hükmündedir.
- Başvuru Tarihleri: 16-27 Aralık 2024
- Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı Yeri: 81 İl E-Sınav Merkezleri
- Tarihi ve Saati: 9 Şubat 2025 (Pazar), 10.00-14.00
- Sınav Ücreti: 1.280,00 TL
- Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınav Sonuçları: 10 Mart 2025
Sınav Giriş Belgesi, 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecektir.
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu - 2025