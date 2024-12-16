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Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, Esad rejiminin sonunun geldiğini ve Suriye'nin demokrasiye geçiş sürecinin hızlanacağını belirtti. Türkiye'nin, Suriyeli misafirlerin dönüş sürecini başlattığını vurgulayan Bahçeli, Suriye'nin toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 15:25, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:36
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Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak Suriye'deki son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Esad rejiminin çürüdüğünü ve 8 Aralık'tan itibaren yeni bir siyasi dönemin başladığını belirterek, "Esad'ın baskıcı rejimi çökmüştür. Suriye halkı özgürlüğüne kavuşmuş ve yeni bir döneme girmiştir" dedi.

"Bizim kırmızı çizgimizdir"

Bahçeli, Türkiye'nin Suriye krizinde doğru bir tutum sergilediğini ifade ederek, Esad rejiminin zulmüne sırtını dönen Türkiye'nin komşuluk hukukuna sadık kaldığını söyledi. Bahçeli, "Türkiye, Suriyeli misafirlerin geri dönüş sürecini başlatmıştır. Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğü ise bizim kırmızı çizgimizdir" diye konuştu.

Açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarında yayılmacı politikalarını "kabul edilemez bir istila girişimi" olarak tanımlayan Bahçeli, bu duruma karşı güçlü bir direniş hattı kurulması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin ve bölge halklarının, Suriye topraklarında barış ve huzurun sağlanması için kararlı bir şekilde çalıştığını belirtti.

"Ne Türkiye'nin ne de Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer vardır"

Bahçeli, terör örgütlerinin Suriye topraklarından sökülüp atılmasının zorunlu olduğunu dile getirerek, PKK/YPG'nin Suriye'de tutunamayacağını vurguladı. Ayrıca, Suriye'nin yeni yönetiminin tüm silahlı grupların dağıtılması kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Bahçeli, "Ne Türkiye'nin ne de Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer vardır" dedi.

Bahçeli, Suriyeli Kürtler, Araplar ve Türkmenlerin birleşerek bağımsız bir devletin çatısı altında yaşayacaklarına inandığını söyledi. Son olarak CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarını eleştiren Bahçeli, Türkiye'nin milli politikalarına zarar vermeye çalışan çevrelerin tarihin çöplüğüne atılacağını belirtti.

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