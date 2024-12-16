Şırnak'ta terör operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PYD'ye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken 2 şüphelinin ise ilgili il ve birimine teslim edilmek üzere Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltına bekletildiği kaydedildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan operasyonlarda 5 şüpheli, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda ise 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.