Soba yakarken eteği tutuşan kadın yanarak öldü

İhbar üzerine eve gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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