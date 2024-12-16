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Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış

AK Parti MKYK toplantısı sürerken açıklama yapan Ak Parti sözcüsü Çelik, "HTŞ hareketinin arkasında olduğumuz söylemi yanlış." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 16:31, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:33
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Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.10'da başladı.

Toplantı sürerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

Suriye, Gazze ile birlikte gündemimizin ana başlığını oluşturmaya devam ediyor. 61 yıl süren Baas rejimi sona erdi. Hızlı bir şekilde yıkıldı.

Suriye vatandaşlarının şanlı bayrağımızı bu şekilde taşımaları Suriye vatandaşlarının bu 13 yıllık dönemde olumlu duygularını ifade etmektedir. Türkiye, 'Suriye Suriyelilerindir' şiarıyla sadece dayanışma içerisinde bu zor günlerinde onlara destek olma çerçevesinde yoluna devam etmiştir.

12 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliğimiz hizmete başladı. Bundan sonra başlayan bu zor yolculukta devletimizin Suriyeli kardeşlerimizin yanında olacağının göstergesi olarak okunabilir.

"SURİYELİLER NORMAL BİR HAYAT İSTİYOR"

Şimdi hukukla ilgili bir takım mesajlar veriliyor ama bir resim Suriye halkının ne istediğini çok net bir şekilde ifade etmişler. Bir tank var ele geçirmişler daha sonra üzerine meyve ve sebze yerleştirmişler. Bu Suriyelilerin normal bir hayat istediğini medeni bir hayat istediğini gösteriyor.

Tarihin doğru tarafında durduk. Milletimiz zorda olanlara destekçi olduğunu gösterdi. Suriye'de kapsayıcı yönetim lazım. Bunu bölge barışı için istiyoruz. Kötü senaryo oluşmaması için gerekeni yapmaya çalışıyoruz.

Geçiş yönetimi olumlu mesajlar vermektedir. Suriye'de zulmü gerçekleştirenlere cezalar hukuk önünde verilecek.

HTŞ'NİN ARKASINDA OLDUĞUMUZ SÖYLEMİ YANLIŞ

Birtakım iddialar var. HTŞ'nin hareketliliğinin arkasında Türkiye'nin olduğunu bazı odakların açıklamalarını görüyoruz. Bizim herhangi bir şekilde HTŞ'nin hareketliliğinin arkasında olduğumuza dair bütün bu söylemler yanlıştır.

Suriye'de kan dökülmesin istedik. Tüm çabamız Suriye'de akan kanın durmasına yöneliktir. Suriye kimsenin sahası değildir. Suriye'yi uygu devlet yapmak isteyenlerin girişimi olacak.

Ülkeler Suriye'ye katışmamalıdır. Üs kiminse Suriye yönetimiyle o ülke karar versin. Suriye'ye destek olmak lazım. Güçlü demoktasi isteyenlerin yardımcı olması lazım. Bölge barışı isteyenler için kilit noktadır. Artık söz hakkı Suriye halkınındır.

Suriye içerisinde çeşitli şekillerde çeşitli toplulukların yerlerini gasp etmiş olan terör örgütlerinin tasfiye edilmesi gerekir. Terör meselesinin tamamen temizlenmesi gerekir.

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