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112'ye yüzde 80 asılsız çağrı! 1 kişi 11 bin 156 kez aradı

Batman'da 2024'ün ilk 11 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam 807 bin 494 çağrının 647 bin 519'u asılsız çıktı. 159 bin 975 çağrı ise ilgili kurumlara yönlendirilerek, gerekli müdahalelerin yapılması sağlandı. Sadece 1 kişinin 4 ayda 11 bin 156 kez asılsız çağrıda bulunduğu belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 16:44, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:47
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112'ye yüzde 80 asılsız çağrı! 1 kişi 11 bin 156 kez aradı

Batman'da 2024 yılının ilk 11 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 807 bin 494 çağrı yapıldı. Bu çağrılardan 647 bin 519'unu asılsız çağrılar oluştururken, 159 bin 975 çağrı ise ilgili kurumlara yönlendirilerek gerekli müdahalelerin yapılması sağlandı. Toplam çağrıların yüzde 80'ini asılsız çağrılar oluştururken, gelen çağrıların kurumlara yönlendirilmesinde; ilk sırayı sağlık, ikinci sırayı emniyet, üçüncü sıra itfaiye, dördüncü sırayı jandarma, beşinci sırayı AFAD ve son sırayı ise Orman Müdürlüğü aldı.

'11 BİN 156 KEZ ASILSIZ ÇAĞRIDA BULUNDU'

Yapılan asılsız çağlara ilişkin yapılan incelemede bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 4 ay içerisinde 11 bin 156 defa arayarak asılsız çağrıda bulunduğu tespit edildi. 2024 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden 9 kişiye 17 bin 820 lira para cezası kesildi. 11 kişinin ise kimlik tespiti için incelemeler sürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerinden vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü, kamuya açık alanlarda ve fuarlarda stantlar açarak bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirdi. Ayrıca mahalle muhtarları ziyaret edilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

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