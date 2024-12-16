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Denizli'de trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir otomobilin, sis nedeniyle yolda önlem alan trafik ekibi araçlarına çarpması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 17:41, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 18:10
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Denizli'de trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı

M.K (74) idaresindeki 09 EH 424 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Tavas makası mevkisinde, yoğun sis nedeniyle bölgede önlem alan trafik polislerine ait 2 ekip aracına çarptı.

Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada polis memurları Ö.E, B.G. ve M.T. yaralandı.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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