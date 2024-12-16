Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen M.Ç ve A.Z. il merkezinde kaldıkları adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.