Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada 12 şüpheli için tutuklama talebi

Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız
Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sponsorlu İçerik
CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama
CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama
'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama
'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama
Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış
Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış
Esad ortaya çıktı, Şam'dan kaçışını anlattı
Esad ortaya çıktı, Şam'dan kaçışını anlattı
İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
5 kurum toplamda 304 personel alacak
5 kurum toplamda 304 personel alacak
Ali Yalçın, memurlara verilmesi gereken zam oranını açıkladı
Ali Yalçın, memurlara verilmesi gereken zam oranını açıkladı
Tunç: Hukuk fakülte müfredatlarına çalışmalar başladı
Tunç: Hukuk fakülte müfredatlarına çalışmalar başladı
Engelli kadın İŞKUR sayesinde sürü sahibi oldu
Engelli kadın İŞKUR sayesinde sürü sahibi oldu
FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti
FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş
Otomotivde üretim ve ihracatta düşüş
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı: 20 yolcu tahliye edildi
İstanbul'da yolcu minibüsü alev alev yandı: 20 yolcu tahliye edildi
İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama
İGA'dan 'ücretli ibadet' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada 12 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada örgüte üye olmaktan tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile tespit edilen 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 19:58, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 19:59
Yazdır
Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada 12 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimleri öncesi yaptığı açıklamada vücut bulan ve kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen 'örgüt mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması' talimatı verildiği tespit edilmişti. Soruşturmada, verilen talimat doğrultusunda Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı'na yerleştirildiği, belediyelerin terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz olarak verilmesi ve örgüte arka çıkan şahısların personel olarak alımı gibi imkanları kullandığı tespit edilmişti. Özer yakalanarak tutuklanırken, firari Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

"PKK terör örgütü diyenler el kaldırsın" cümlesine elini kaldırmadığı belirlendi

Soruşturmada, örgütün sözde Türkiye Demokratik Örgütlenmesi yapılanması mensubu olan şüpheli Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu belirlenen 12 şüpheli tespit edilmişti. 12 şüpheliden 6'sının örgütün sözde Halkların Demokratik Kongresi yapılanması delegesi olduğu, içlerinden 1 şüphelinin ise 2022'de Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın 4. dönem toplantısında "PKK terör örgütü müdür arkadaşlar, ben kaldırıyorum elimi. Buyurun, buyurun kaldıranları bir görsün kameralar. YPG ve PYD terör örgütü müdür arkadaşlar bakın, kameralar iyi seyretsin. Terör örgütü diyenler elini kaldırsın" şeklindeki sözlerinin üzerine el kaldırmadığı öğrenilmişti. Ayrıca 12 şüpheliden 5'inin örgüt lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığı tespit edilirken, 1 şüphelinin ise örgütsel çalışmaların yürütüldüğü BDP ve HDP Parti Meclisleri içerisinde örgüt adına faaliyetler yürüterek şehir merkezlerinde yaşayan örgüte arka çıkan şahısların aralarında geçen anlaşmazlık, alacak-verecek, aile içi geçimsizlik gibi nedenlerle Türkiye'deki mahkemelere değil de örgüte yakın kurumlarda oluşturulan 'Adalet ve Barış Komisyonu' isimli yapılanmaya yönlendirdiği, hatta kendisinin de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilmişti.

12 şüpheliye tutuklama talebi

Söz konusu belirlenen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon sonucu tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılık işlemleri biten 12 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber