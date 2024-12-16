Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok akıllı bir adam ve çok güçlü
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump: "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 20:23, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 20:25
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump: "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim"