Bartın'da 5 yaşındaki çocuk derede ölü bulundu
Bartın'ın Ulus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu derede ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 21:05, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 21:05
Kumluca beldesi Zafer köyünde S.B'nin (5) eve gelmemesi üzerine ailesi aramaya başladı.
Arkadaşlarının, çocuğun dereye düştüğünü söylemesi üzerine aile bireyleri durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekiplerince evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere içinde hareketsiz halde bulunan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.