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Bartın'da 5 yaşındaki çocuk derede ölü bulundu

Bartın'ın Ulus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu derede ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 21:05, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 21:05
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Bartın'da 5 yaşındaki çocuk derede ölü bulundu

Kumluca beldesi Zafer köyünde S.B'nin (5) eve gelmemesi üzerine ailesi aramaya başladı.

Arkadaşlarının, çocuğun dereye düştüğünü söylemesi üzerine aile bireyleri durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerince evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere içinde hareketsiz halde bulunan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

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