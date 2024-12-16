Tankerin altında kalan 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Bir il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Bir il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Yerli ve milli lokomotif için 3 yeni fabrika kurulacak
Yerli ve milli lokomotif için 3 yeni fabrika kurulacak
Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklandı
Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklandı
Bakan Tunç'tan açıklama: Hukuk eğitiminde yazılı sınav dönemi
Bakan Tunç'tan açıklama: Hukuk eğitiminde yazılı sınav dönemi
Otomotiv sektöründe daralma: Üretim ve ihracat düştü
Otomotiv sektöründe daralma: Üretim ve ihracat düştü
Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız
Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız
CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama
CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama
'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama
'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama
Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış
Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış
Esad ortaya çıktı, Şam'dan kaçışını anlattı
Esad ortaya çıktı, Şam'dan kaçışını anlattı
İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
5 kurum toplamda 304 personel alacak
5 kurum toplamda 304 personel alacak
Ali Yalçın, memurlara verilmesi gereken zam oranını açıkladı
Ali Yalçın, memurlara verilmesi gereken zam oranını açıkladı
Engelli kadın İŞKUR sayesinde sürü sahibi oldu
Engelli kadın İŞKUR sayesinde sürü sahibi oldu
FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti
FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tankerin altında kalan 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 15 yaşındaki kız çocuğu, yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik ışıklarında hareket eden tankerin altında kaldı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü tankeri bırakarak kayıplara karıştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 21:20, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 22:08
Yazdır
Tankerin altında kalan 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarında duran 59 VD 425 plakalı tanker sürücüsü, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Asel K. isimli çocuğa çarptı. Kazada çocuk tankerin altında kalırken, sürücü araçtan inerek kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Asel K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan tanker sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber