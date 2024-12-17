17 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek, Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus) Uluslararası Anma Töreni'ne katılacak.

(Konya/15.00/15.30/17.00/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek Göç Politikaları Danışma Kurulu'na, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edecek.

(Ankara/09.00/13.30/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" ve "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı Rapor Sonuçları"nın kamuoyu ile paylaşıldığı programa katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Orduzu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki deprem konutları şantiyesinde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.

(Malatya/15.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda gerçekleştirilecek programa iştirak edecek.

(Konya/17.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4 maddesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin satın alma gücü paritesi haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/13.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi ile bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu "TRT Farsi'nin" tanıtım programına katılacak.

(Ankara/19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayları' programına katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu, 4 müsabakayla başlayacak. ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor, TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor, Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK ve Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Konya/15.30/Rize/18.00/Antalya/20.30)

3- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Galatasaray Petrol Ofisi, İtalya'nın Roma takımına konuk olacak.

(Roma/23.00)

4- THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Barselona/22.30)

5- BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, Belçika'nın Filou Oostende, D Grubu'nda Galatasaray ise Almanya'nın Rasta Vechta takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Oostende/22.00/Vechta/22.30)

7- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Mint Vero Volley takımına konuk olacak.

(Monza/22.00)