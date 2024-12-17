17 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Bir il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Bir il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Yerli ve milli lokomotif için 3 yeni fabrika kurulacak
Yerli ve milli lokomotif için 3 yeni fabrika kurulacak
Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklandı
Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklandı
Bakan Tunç'tan açıklama: Hukuk eğitiminde yazılı sınav dönemi
Bakan Tunç'tan açıklama: Hukuk eğitiminde yazılı sınav dönemi
Otomotiv sektöründe daralma: Üretim ve ihracat düştü
Otomotiv sektöründe daralma: Üretim ve ihracat düştü
Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız
Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız
CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama
CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama
'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama
'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama
Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış
Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış
Esad ortaya çıktı, Şam'dan kaçışını anlattı
Esad ortaya çıktı, Şam'dan kaçışını anlattı
İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
5 kurum toplamda 304 personel alacak
5 kurum toplamda 304 personel alacak
Ali Yalçın, memurlara verilmesi gereken zam oranını açıkladı
Ali Yalçın, memurlara verilmesi gereken zam oranını açıkladı
Engelli kadın İŞKUR sayesinde sürü sahibi oldu
Engelli kadın İŞKUR sayesinde sürü sahibi oldu
FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti
FETÖ'nün yargısal darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda arttı
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
'Türkiye, 2024 Atıf sayılarında dünya 13'üncüsü'
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
Sıfır Atık'la 498 milyon ağaç kurtuldu
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
4 ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Kar, sağanak ve buzlanma kapıda!
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Milli Eğitim Bakanı'ndan CHP'ye başörtüsü sorusu
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Bakanlıklara personel alım ilanları Resmi Gazete'de
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji duyurdu: Ankara'ya kar geliyor
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Erdoğan: Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Bakan Kurum: Anahtar teslimine bu ay sonunda başlayacağız
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Kurtulmuş: Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için en önemli önceliktir
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruluyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

17 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

17 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 00:03, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 00:05
Yazdır
17 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek, Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus) Uluslararası Anma Töreni'ne katılacak.

(Konya/15.00/15.30/17.00/19.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek Göç Politikaları Danışma Kurulu'na, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edecek.

(Ankara/09.00/13.30/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" ve "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı Rapor Sonuçları"nın kamuoyu ile paylaşıldığı programa katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Orduzu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki deprem konutları şantiyesinde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.

(Malatya/15.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda gerçekleştirilecek programa iştirak edecek.

(Konya/17.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4 maddesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin satın alma gücü paritesi haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/13.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi ile bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu "TRT Farsi'nin" tanıtım programına katılacak.

(Ankara/19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayları' programına katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu, 4 müsabakayla başlayacak. ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor, TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor, Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK ve Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Konya/15.30/Rize/18.00/Antalya/20.30)

3- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Galatasaray Petrol Ofisi, İtalya'nın Roma takımına konuk olacak.

(Roma/23.00)

4- THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Barselona/22.30)

5- BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, Belçika'nın Filou Oostende, D Grubu'nda Galatasaray ise Almanya'nın Rasta Vechta takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Oostende/22.00/Vechta/22.30)

7- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Mint Vero Volley takımına konuk olacak.

(Monza/22.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber