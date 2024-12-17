İki bakanlığın daha bütçeleri kabul edildi

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük şirketlerden alacakların tamamının takip edildiğini, tahsilatı için Gelir İdaresi Başkanlığındaki herkesin seferber olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı'nın vergi alacaklarından vazgeçme yetkisinin olmadığını vurgulayan Şimşek, "Bugüne kadar Maliye Bakanı asla vergi silmemiştir, silemez. Vergi alacaklarından vazgeçmek, sadece ve sadece yüce Meclis'in yetkisinde olan bir husustur. Kesinleşmiş, tahakkuk etmiş vergi alacaklarından bir bakan tarafından hatta cumhurbaşkanı tarafından vazgeçilmesi asla ve asla söz konusu olamaz." diye konuştu.

Şimşek, muhalefet milletvekillerinin laf atması üzerine, "Soru soruyorsunuz, dinlemiyorsunuz. Soruya cevap vereceğim. Nezaket diye bir şey var mı?" şeklinde tepki gösterdi.

Bazı DEM Parti milletvekillerinin "yalan söylediğini" iddia etmesine karşılık Şimşek, "Siz yalan atıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Genel Kurulda tartışma yaşanması üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi.

Aranın ardından konuşmasına devam eden Şimşek, yasa dışı bahse yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"MASAK başta olmak üzere Bakanlığımızın ilgili birimleri, adli makamlarımız ve kolluk birimlerimizle işbirliği içerisinde ciddi çalışma yapıyor. 2023'ten bu yana tam 17 bin 304 kişiyi konu eden analiz çalışmaları yapılmış, adli makamlar ve kolluk birimleriyle düzenli şekilde paylaşılmıştır. Bu çerçevede 2 milyar lirayı aşkın işlemin gerçekleştirilmesi Bakanlığımızın kararlarıyla engellenmiştir. Milli Piyango, 2023 yılında 168 bin 30 ve bu yılın ilk 11 ayında yaklaşık 222 bin 554 site için BTK'ye ihbarda bulunmuş, bu sitelere erişim engelinin getirilmesi sağlanmıştır. Dolayısıyla yasa dışı bahisle mücadele konusunda bütün birimlerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır."

- "Bölgesel kalkınmışlık farklarını gidermek bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi"

Bazı milletvekillerinin kalkınmada bölgeler arası farklılık olduğunu iddia ettiğini aktaran Şimşek, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yatırımları anlattı. Şimşek, 2003-2024 döneminde DAP ve GAP bölgelerindeki büyümenin genel büyümenin üzerinde olduğunu belirtti. Söz konusu dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kamunun sabit fiyatlarla 1,1 trilyon lira, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1 trilyon 40 milyar lira yatırım yaptığını anlatan Şimşek, bu bölgelerde organize sanayi bölgelerinin kurulduğunu dile getirdi.

Mehmet Şimşek, "Bu bölgelere en büyük teşviki veriyoruz. Bu bölgelerde yeterli düzeyde özel sektör yatırımı yoksa o zaman bizim sorunu terörde aramamız gerekiyor. Üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bölgesel kalkınmışlık farklarını gidermek bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi." diye konuştu.

Mücbir sebep halinin bir yıla kadar uzatılması konusunda Bakanlığına yetki verilmesine yönelik düzenlemeye işaret eden Şimşek, "Mücbir sebep hiçbir zaman durmadı. Sadece etkilendiğini ispat etmeyenlere yönelik süre doldu. Biz ona ilişkin bir yasal düzenleme geldiğinde bütün boyutlarıyla değerlendireceğiz. Gereken desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu kapının açılması için bastırmaya devam ediyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Alican Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde olduklarını belirterek, "Van Kapıköy Gümrük Kapısı yenilenmişti. İranlı turistlerin yoğun olarak kullandığı bir kapımız. Ticari araçların geçişine açılmasını çok istiyoruz. Geçen hafta çarşamba günü Tahran'da resmi ziyaretteydim. İranlı mevkidaşlarıma bu konuda özellikle istekte bulundum. Onlar da bu 40 kilometrelik yolun yapımı konusunda çalışacaklarını söyledi. Bu kapının açılması için bastırmaya devam ediyoruz." dedi.

2020-2023 arasında 627 kadın kooperatifinin 666 projesine 76 milyon lira destek sağladıklarını anlatan Bolat, 2024'te de 147 kooperatifin 166 projesine destek verdiklerini söyledi.

Bolat, engellilerin ve gençlerin kurdukları kooperatiflere de Koop-Des programı çerçevesinde benzeri destekler vereceklerini vurguladı.

Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkındaki Kanunun 2015 yılının Ocak ayında yürürlüğe girdiğini dile getiren Bolat, "Tüketiciler ve tüketici kuruluşları dağıtım kanalı gibi kuruluşları üzerinde de etkileri olacak, bu konuyla alakalı çok boyutlu bir çalışma devam ediyor." diye konuştu.

- "Ben yalan atmıyorum. Size iade ediyorum"

Genel Kurulda, soru-cevap işlemi sırasında yaşanan gerginliğe ilişkin grup başkanvekilleri değerlendirmede bulundu.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, bunun üzerine Bakan Şimşek'e söz verdi.

Şimşek, bütün milletvekillerinin saygıyı hak ettiğini, kendisinin de saygı ve nezaket çerçevesinde Genel Kurula hitap ettiğini söyledi.

Bakan Şimşek, "Bana oradan bağırıp 'Yalan atıyorsun.' dediler. Ben yalan atmıyorum. Size iade ediyorum. Kayıtlara bakarsanız görürsünüz. Yüce Meclisimizin hiçbir üyesine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da saygısızlık etmem. Siz bana 'Yalan atıyorsunuz.' dediniz. Asla bir saygısızlık etmek istemedim. Biz size her zaman saygı ve nezaket çerçevesi içinde hitap ettik ve sorularınıza cevap verdik." diye konuştu.

Uzlaşma müessesesinin 1963'ten beri bulunduğunu belirten Şimşek, "Yılda dönem dönem 10 bin, 15 bin tane uzlaşma yapılıyor; taşrada yapılıyor, merkezde yapılıyor. Net bir şekilde, bundan sonra asla ve asla vergi borcunun aslının hiçbir aşamada silinmesi söz konusu olmayacaktır." dedi.

Bu sırada da muhalefet sıralarından milletvekillerinin laf atması üzerine Şimşek, "Sabah 11.00'den beri nezaket içerisinde, hiçbir yorumda bulunmadan ve gerçekten elimden geldiğince dikkatle hepinizi dinledim, bu size saygımı gösterir çünkü siz saygıyı hak ediyorsunuz, siz milletin temsilcisisiniz fakat biz konuşmaya başlayınca siz başlıyorsunuz. Böyle bir usul yok." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda şahsı adına söz alan DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, 2025 yılı bütçesinden faize ayrılan payı eleştirerek, "Faize ayrılan para, deprem hasarlarının giderilmesi ve afete hazırlık için ayrılan paranın neredeyse 3 katından fazla; yükseköğretime ayrılan paranın 4 katı, tarıma ayrılan paranın 5 katı; sanayinin geliştirilmesi, üretimin ve yatırımın desteklenmesi için ayrılan paranın 15 katı." diya konuştu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise "bütçede, eğitimin, sağlığın, sosyal yardımların ve halkın yaşamını kolaylaştıran alanların gözden çıkarıldığını" savundu.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Önder, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.