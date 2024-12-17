E-ticarette vergiye 1 yıl erteleme talebi

YeniŞafak Gazetesinden Ali Kürşat Büyükada'nın haberine göre;

Yılmaz'a sunulan dosyada binde 1 ile binde 5 arasında bir tevkifat oranının, sektörün dengesini ve sürdürülebilirliğini destekleyebileceği, ancak daha yüksek oranların yalnızca sektör üzerinde maliyet baskısı oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda fiyat artışlarına, enflasyona ve kayıt dışılığın artmasına yol açabileceğine vurgu yapıldı. Türkiye'de e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin yüzde 76'sının şahıs işletmesi, yüzde 21'inin limited şirket ve yüzde 3'ünün anonim şirket olduğuna dikkat çekilen dosyada, e-ticaret yapan işletmelerin 420 bininin KOBİ olduğuna vurgu yapıldı.