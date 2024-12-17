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Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat TBMM'de yaptığı konuşmada emlak ve araç ilanlarına ilişkin "Emlak ilanları bakımından 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile yetkisiz kişiler taşınmaz ilanı veremeyecektir. Önümüzdeki günlerde otomotiv sektörü bakımından yürüttüğümüz çalışmaları da 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 08:31, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 08:36
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Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulunda devam eden Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerinde konuştu.

Bakan Bolat'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

VERGİ DENETİMLERİNDE KARARLILIK VURGUSU

Vergi harcamalarına sadece sermaye kesimine sağlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bakın en büyük vergi harcama kalemi nedir biliyor musunuz? Asgari ücretten vergi almamanızın 2025 yılındaki maliyeti 853 milyar TL neredeyse tüm vergilerin üçte biri ediyor.

KAYITDIŞILIK İLE MÜCADELE SÜRECEK

Sürekli zarar beyan eden, aşırı düşük kar beyan edenleri tespit edip incelemeye alıyoruz denetimleri yürütüyoruz. Kayıtdışılıkla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

VERGİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Vergi borçlarını silindiği yönündeki yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

VATANDAŞA FATURA DESTEĞİ

Vatandaşımızın her 100 liralık doğal gazının 65 lirasını, her 100 liralık elektrik lirasının 60 lirasını hazine ödüyor.

ENFLASYONUN BELİ 2025'TE KIRILACAK

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonu düşürmek ana hedeftir. Enflasyon 70'lerde de sorundu 80'de de sorundu 90'da da sorundu AK Parti hükümetinde tek haneye inmişti tekrar tek haneye indireceğiz. 2025 enflasyonun düştüğü bir yıl olacak.

ARAÇ VE KONUT İLANLARINDA YENİ DÖNEM!

Emlak ilanları bakımından 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, yetkisiz kişiler taşınmaz ilanı veremeyecektir. Önümüzdeki günlerde otomotiv sektörü bakımından yürüttüğümüz çalışmaları da 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde tamamlayacağız.

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