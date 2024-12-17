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Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak

Gıdada haksız rekabetin önüne geçmek için, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 27 Kasım'da yayımladığı yeni bir yönetmelik yayınladı. Buna göre süt ve süt ürünlerinde 'köy', 'ev', 'geleneksel', 'çiftlik', '%100' gibi tüketiciyi yanıltacak ifadelerin kullanımı yasaklandı. Hedef; etiketlerin daha güvenilir, şeffaf ve anlaşılır olması.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 08:45, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 08:47
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Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 27 Kasım'da yayımladığı yeni yönetmelik ile gıda etiketlerinde haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayacak yeni düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemelerde özellikle süt ve süt ürünlerinde tüketiciyi yanıltabilecek ifadelerin kullanımını yasakladı. "Köy", "ev", "geleneksel", "çiftlik", "%100" gibi etiketler artık bu ürünlerde yer alamayacak. Bu değişiklikle etiketlerin daha güvenilir, şeffaf ve anlaşılır olması hedefleniyor.

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, yeni düzenlemelere uymayan ürünlerin 31 Aralık 2026'ya kadar piyasadan çekilmesi gerektiği belirtildi. Bu süreç, firmaların etiketlerini ve ambalajlarını yeni kurallara uygun şekilde güncellemeleri için geçiş süresi sağlıyor.

SÜT İBARESİ İLE SATILMAYACAK

Yönetmelikteki bir diğer önemli değişiklik ise bitkisel kaynaklardan üretilen içeceklerin etiketlemesiyle ilgili. Soya, badem, yulaf gibi bitkisel içeriklerden yapılan içecekler, artık "süt" ibaresiyle satılamayacak. Bu ürünler, "süt" yerine "içecek" olarak etiketlenecek. Türk Gıda Kodeksi'ne göre, "süt" tanımı sadece inek, koyun, keçi ve manda sütleri için geçerli.

Karma Grup Regülasyon ve Operasyon Direktörü Didem Altuntaş, bu değişikliklerin temel amacının tüketicilerin daha doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtirken, bu düzenlemeler ile ürün içerikleri hakkında yanıltıcı ifadelerin kullanımı sona erecek ve tüketicilerin daha bilinçli seçim yapabilmesi sağlanacak. Örneğin, ışınlanmış gıdalarda "ışınlanmış" ibaresi zorunlu hale gelecek aynı zamanda ikame bileşenler de ürün adı üzerinde açıkça belirtilecek. Bu sayede, tüketiciler, örneğin çikolata yerine kokolin veya tereyağı yerine margarin almaktan kaçınacak.

Yeni yönetmelik ayrıca, "koruyucu içermez" veya "doğal renklendirici içerir" gibi ifadelerin kullanımına sınır getirmiş olacak. Bu tür ifadeleri kullanabilmek için firmaların, henüz yayımlanmamış olan "gıda katkı maddeleri kılavuzunu" beklemeleri gerekecek.

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