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Altın güne nasıl başladı? (17 Aralık 2024)

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 983 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 10:34, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:35
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Altın güne nasıl başladı? (17 Aralık 2024)

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 980 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 983 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 940 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 652 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluştururken, varlık fiyatlamalarında ABD merkez bankası (Fed) kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,41 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yatay seyirle 106,9'dan güne başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 670 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 630 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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