FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı

Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" yapılanmasına ilişkin, iltisaklı ve irtibatlı oldukları anlaşılan daha önce ilişiği kesilmiş askeri personelle 4'ü mahrem imam toplam 17 şüphelinin gözaltına alınması için karar çıkarıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net