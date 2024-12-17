Araştırma görevlisi ilanlarında başvurular sınırlandırılmamalı!

Samsun Üniversitesi tarafından ilan edilen araştırma görevlisi alımında adayların başvuruları sınırlandırıldı!

Hatırlanacağı üzere, 11 Nisan 2023 tarihinde tüm üniversitelere "Akademik Kadro İlanlarında Dikkat Edilecek Hususlar" konusu ile gönderilen yazıda araştırma görevlisi ilanlarında şu hususlara dikkat çekilmişti:

"İlan edilen alanla bağlantılı lisans mezuniyetinin yanı sıra "tezli yüksek lisans ve/veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi olmak/yapıyor olmak" şartı haricinde herhangi bir ilave şarta yer verilmemesine"



Ancak, bazı üniversitelerimiz ne yazık ki kurallara uygun hareket etmek yerine keyfiyete daha mahir bir yönetim sergilemektedir. Halbuki, üniversiteleri denetim ve gözetim yetkisini yürüten Yükseköğretim Kurulu tarafından gönderilen yazılar talimat yerine geçmektedir.

Üniversitelerin bu türden yazıları nasıl görmezden geldiğini sizlere bir örnekle gösterelim



Samsun Üniversitesi tarafından 16 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda "Mütercim Tercümanlık (İng) lisans mezunu olup Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Ayrıca belgelendirmek kaydıyla İngilizce dışında en az B2 seviyesinde bir batı dili bilmek." şartı aranmıştır.

Söz konusu ilan şartında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans şartına ilave olarak en az B2 seviyesinde bir batı dili bilmek şartı yukarıda yer alan Yükseköğretim Kurulu yazısına aykırılık teşkil ettiği gibi başvuruları da ciddi ölçüde sınırlandırmaktadır.

Bu çerçevede, henüz başvuruları yeni başlayan bu araştırma görevlisi alımının gecikmeksizin düzeltilerek Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kurallara uygun hale getirilmesi elzemdir.

