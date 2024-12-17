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Halep'e tren hattı: Yeni adım rayda

Yeni bir dönemin başladığı Suriye ile ulaşım ve ticaret de kolaylaşıyor. Mersin- Halep Demiryolu Hattı'nın yeniden aktif hale gelmesi gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hattın Türkiye kısmında kalan rayları gözden geçirdi. Şam'ın tutumuna göre Suriye'deki rayların uygunluğuna bakılacak ve seferler başlayacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 09:39, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:42
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Halep'e tren hattı: Yeni adım rayda

Baas rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki büyükelçiliğini maslahatgüzar seviyesinde açan Türkiye, Suriye ile demir yolunda da normalleşme adımlarına hazırlanıyor. Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 yıldır kapalı olan 365 kilometrelik Mersin-Halep Demiryolu Hattı'nın yeniden açılması gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; hattın Türkiye tarafında kalan 175 kilometrelik kısmında yaptığı incelemeyi tamamladı.

RAYLAR KONTROL EDİLDİ

Devlet Demiryolları; İskenderun ve Mersin limanlarından yüklerin Gaziantep ve Kilis'ten yolcuların trenleri kullanması için Türkiye ayağında rayların durumu kontrol etti. Suriye yönetimiyle mutabık kalınması halinde hattın Suriye'de kalan kısmının da hızlıca onarılarak yolcu ve mal taşımaya hazır hale getirilmesi planlanıyor. Böylece, Türkiye'den kalkan bir tren hem ticaret hem de yolcu için Suriye'ye sefer düzenleyebilecek. Bu zaman diliminde ise Suriye'de yeni yönetimin konuya ilişkin tutumu beklenecek. Suriye kanadından atılacak adımlar projenin hayata geçip geçmemesinde rol oynayacak. Yeşil ışık yakılması durumunda hattın Suriye'de kalan kısmının da kontrol ve rehabilite edilmesi gündeme gelecek. Toplam 38 istasyonu bulunan demir yolu hattının faaliyete alınması durumunda ticaret canlanacak. Mersin-Halep arası yolcu ve yük taşımacılığı projesi 2010'da başlamış ancak iç savaş nedeniyle kadük kalmıştı. Mersin- Halep arazı hattın hizmete alınmasının ardından hattın Şam'a kadar uzatılması da gündemde. İstanbul'dan Mekke'ye kadar uzanan Hicaz Demiryolu'nun kesimi olan Suriye etabının işler hale getirilmesi iki ülke arısındaki ticarete de katkı sunacak.

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