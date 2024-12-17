Kaçak elektrik yüzde 7 düştü

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik sektöründe özelleşmeyle birlikte kayıp kaçak oranının yüzde 18'den 11'e düşmesinin ekonomiye katkısının yıllık yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu söyledi. Dağıtım şirketlerinin tamamen özelleştiği 2013 yılındaki kayıp oranlarına bakıldığında o dönem yüzde 18'lik bir oran olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün baktığımızda, 10 yıl önce elektrik enerjisi talebi neydi, bugün nedir bunu da karşılaştırarak bazı şeyleri söylemek gerekir. Bugün baktığınızda bunun 2023 sonu itibariyle yüzde 11 civarında olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

DEPREM OLMASAYDI DAHA DA DÜŞECEKTİ

6 Şubat depremlerin bu oranı etkilediğini vurgulayan Erdoğan, "O afetler olmasaydı yüzde 10'un altını konuşuyor olacaktık. Depremle birlikte doğal olarak sistemimizde kayıp enerji miktarı arttı. Dağıtım şirketlerinin bu mücadelesinin sonucunda yüzde 18'den yüzde 11'e düşüşte bir modelleme yaptığımızda bunun ekonomiye katkısı yıllık yaklaşık 1 milyar dolar. Hedefimiz elektrik dağıtım sektörü olarak dağıtımdaki kayıpları uluslararası standartlar olan yüzde 6,5-7 bandına indirmek" diye konuştu.

BATARYA YÜKÜNÜ AZALTACAK

Erdoğan, depolama sistemlerinin dağıtım sistemine etkisini de şöyle anlattı: "Dağıtım sisteminde artık daha fazla üretim var. Çatı üstü güneş santralleri, rüzgar santraller var. Küçük hidroelektrik santraller var. Bunların sistem üzerinde oluşturduğu dengesizlikleri azaltmaya yönelik olarak depolama teknolojileri kullanılmaya başlıyor. Bu anlamda da Türkiye'nin şu anda üzerinde en çok durduğu konu batarya depolaması. Üretim tesislerinin kurmuş olduğu bataryalar da dağıtım sisteminin ya da iletim sisteminin üzerindeki dengesizliklerden kaynaklanan yükleri azaltacaktır. Bizim daha fazla yenilenebilir kaynağını sisteme bağlamamıza imkan verecek."

ELEKTRİKTE YENI TARIFE HAKKANIYETLI

ELDER Genel Sekreteri Erdoğan, elektrik faturalarında yılbaşında başlayacak yeni tarifeye de destek verdi. Erdoğan, "Getirilen düzenlemeyle araba örneği gibi; arka koltukta oturanın sübvansiyonlardan daha az yararlanması ön koltukta oturan, şoförlük yapan dar gelirli kesimlerin de bugünkü seviye neyse o seviyeden elektrik enerjisini tüketmesine yönelik bir çerçeveye gidildi. Bunun daha hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum" dedi.